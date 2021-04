Výborná retro plošinovka VVVVVV dostává po sedmi letech nový update

Svého času velice populární plošinovka VVVVVV oslavila 11. ledna 11. narozeniny. Posledního updatu se dočkala před téměř sedmi lety, ale jak vidno, její tvůrce Terry Cavanagh, který mě před pár lety moc mile překvapil svou další hrou Dicey Dungeons, s vývojem ještě zcela neskončil.

Po tolika letech totiž pro VVVVVV vydává nový update, zatím jen v rámci betatestování na Steamu. Patch 2.3 zajistí hladší chod hry na moderních systémech, opraví množství problémů, které hru roky trápily, přidá nové funkce do editoru hry a v neposlední řadě konečně obsáhne podporu 60 FPS. Snad to těch pár desítek hráčů, kteří hru dodnes hrají, ocení. Ale kdo ví - třeba tohle zmrtvýchvstání přiláká k šesti véčkům i nějaké ty nováčky.

We've got a big update to VVVVVV live in the steam beta branch "2.3-testing" - the first update to the game in nearly seven years. Feedback and bug reports very welcome! pic.twitter.com/xTc5TOZhpL