Vozy Tesla budou podporovat Steam

19. 7. 2022 10:04 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

To, že si v elektrických vozech značky Tesla můžete na rozsáhlé dotykové obrazovce zahrát několikero her, je dobře známá věc. Ale do budoucna by se tato součást výbavy měla pořádně rozrůst. Elon Musk totiž na Twitteru prozradil, že integrace Steamu postupuje dobře a pravděpodobně příští měsíc se bude testovat v rámci dema.

Nabízí se otázka, zda se tím zpřístupní úplně všechny hry v nabídce Steamu, či zda zde budou nějaká omezení. Těmi může být jak ovládání (ne všechny hry podporují dotyk či gamepad a pravděpodobně nebude pohodlné hrát v autě s myší a klávesnicí), nemluvě o výkonu celého multimediálního systému. Tesla se ale dušuje, že jejich zařízení je přirovnatelné k nejnovějším konzolím, což by znamenalo, že si v jejich vozech Model S a Model X zahrajete opravdu cokoliv.