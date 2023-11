Věčně odkládaná pirátská akce Skull and Bones by měla vyjít v únoru

29. 11. 2023 11:30 | Bleskovky | autor: Jan Slavík

Když v Ubisoftu oznámili práci na námořním dobrodružství Skull and Bones, svět vypadal jinak. Na Twitteru si pouštěl ústa na špacír prezident Spojených států Donald Trump, pandemie respiračních onemocnění byl jen scénář katastrofických filmů a finále Eurovize se konalo v Kyjevě, na který nedopadaly žádné rakety. Psal se totiž rok 2017.

Sérii průtahů a odkladů snad není potřeba znovu komentovat, však se pravidelně stává terčem vtipů. Nejhorší ale je, že si titul posměch možná ani nezaslouží – zdroj, který si ho měl možnost zahrát během testovacích fází, tvrdí, že hra jako taková je pod rukama výborná. Víc jsme se ale kvůli embargu bohužel nedozvěděli.

A možná již brzy zjistíme, co je na tom pravdy, protože Skull and Bones dle interních informací serveru Insider Gaming cílí na vydání 16. února. Uvidíme, zda se termín tentokrát podaří dodržet. Pokud se Ubisoft opravdu chystá oficiálně oznámit konkrétní datum, dávalo by smysl, kdyby tak učinil při vyhlašování cen The Game Awards, které proběhne 7. prosince.