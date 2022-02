Ve středu večer se nám představí pokračování adventury The Wolf Among Us

8. 2. 2022 12:50 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Jíž zítra se po několika letech připomene nástupce skvělé epizodické adventury The Wolf Among Us od zkrachovalého studia Telltale. Pokračování The Wolf Among Us: Season 2, které se poprvé ukázalo koncem roku 2019 během The Game Awards Geoffa Keighleyho, se opětovně ukáže díky témuž moderátorovi.

Keighley na svém Twitteru láká na stream, který proběhne zítra v 19:00 na YouTube a Twitchi. Má jít o pohled „do zákulisí“, tedy spíš než záběry z hraní očekávejte povídání o vývoji. Nicméně Keighley v navazujícím tweetu prozradil, že dostaneme i nový trailer. Tak snad tvůrci navážou na kvality první sezóny.