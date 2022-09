Valve půl roku po vydání Steam Decku ověřilo již desetinu všech her na Steamu

Ve Valve neustále kontrolují kompatibilitu her se Steam Deckem a právě pokořili hranici 5 000 titulů, jež jsou buď plně kompatibilní, nebo hratelné jen s menšími omezeními (ovládání jen dotykovými ploškami, malé texty v rozhraní a tak podobně).

Vzhledem k tomu, že na Steamu je v tuto chvíli v prodeji přes 50 tisíc her, můžeme prohlásit, že již téměř jedna desetina celého katalogu je oficiálně v pohodě hratelná na malém, ale pořádně schopném handheldovém zařízení, které se navíc vyrábí rychleji, než Valve očekávalo, a zákazníci čekající ve frontách se tak ke svému Steam Decku dostávají dříve, než se předpokládalo.

Oh hey, another big milestone - we just passed 5,000 tested Verified and Playable titles on Steam Deck! Plenty more to go (so many games on Steam), but just wanted to take a moment to celebrate! pic.twitter.com/el7iBWdEo8