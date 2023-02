Valheim vyjde na Xboxu a míří do Game Passu

20. 2. 2023 14:30 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Karanténní překvapení Valheim míří na konzole Xbox a do předplatného Xbox Game Pass. Dobrodružný survival ze severského prostředí je stále v předběžném přístupu a novinky možná nepřibývají dostatečně rychle, ale vývojáři a vývojářky z Iron Gate už pracují na dalším biomu. Po nedávno vydaných tajuplných Mistlands by se do hry někdy v budoucnu měly dostat popelavé země Ashlands.

Ještě předtím ale Valheim může očekávat nával nových hráčů, kteří se do malebně stylizovaných lesů a hor na své platformě zatím nemohli dostat. Hra se na konzole Xbox Series X/S a Xbox One dostane 14. března. Hrát ale budete moct i s kamarády na jiných konzolích či PC.