V Reina and Jericho budete v roli mladé dívky zachraňovat svého milého

23. 10. 2020 9:45 | Bleskovky | autor: Pavel Makal

Jednočlenné vývojářské studio Reclamation Games z kanadského Edmontonu odhaluje svou prvotinu. Reina and Jericho má být skákačkovou metroidvanií s prvky ovládání času, během níž budete získávat rozličné schopnosti, které společně tvoří zajímavé synergie. Šéf studia (a jeho jediný zaměstnanec) Dave Wightman říká, že žánr metroidvanií patří mezi jeho oblíbence a rád by do něj sám přispěl vlastní tvorbou.

Reina and Jericho vypráví příběh o lásce, pomstě a ztrátě, v roli Reiny se budete snažit najít a zachránit svého milého Jericha a ještě zastavit zlého despotu, který ovládá zemi ocelovým stiskem a chce si svou vládu pojistit získáním mocného artefaktu.

V roli mladé protagonistky budete bojovat za budoucnost, abyste se následně vrátili do minulosti a napravili všechny chyby, které se v průběhu staly. Hra nabídne více konců, souboje s bossy a kromě příběhového režimu také speciální speedrun mód nebo náhodný generátor úrovní, s jehož pomocí chce posktnout větší míru znovuhratelnosti.

Hra vychází v prvním kvartálu příštího roku na PC a Nintendo Switch