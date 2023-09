V Pokémon GO už můžete pochytat víc pokémonů než v jakékoliv jiné hře v sérii

6. 9. 2023 17:40 | Bleskovky | autor: Jan Slavík

Do mobilní Pokémon GO, v níž se prolíná skutečný svět s augmentovanou realitou plnou příšerek k pochytání, včera prostřednictvím eventu přibyl dodatek s novým přídělem pokémonů. To by samo o sobě nejspíš nestálo za zevrubnější zmínku, ale bylo to právě včerejší rozšíření, které hru vystřelilo na první místo v počtu dostupných stvoření v rámci série: Pokémon GO jich nově obsahuje 814. Dosavadní rekord přitom držel Pokémon Ultra Sun/Moon s 809 pokémony.

Oficiální kodex čítá celkem 1020 „kanonických“ pokémonů, aby tedy konečně šlo splnit ono ikonické „všechny chytit mám“, musely by jich do Pokémon GO přibýt ještě dvě stovky.