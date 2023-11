V novém rozšíření pro The Sims 4 se ponoříte do světa nájemního bydlení

3. 11. 2023 10:20 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

V pořadí patnáctý datadisk se chystá do simulátoru života The Sims 4. Tentokrát se bude točit kolem nemovitostí a vztahu nájemník-nájemce, For Rent do hry přidá ekonomiku nemovitostí a možnost s nimi obchodovat (a vydělávat na nich peníze).

Vaši simíci mohou skupovat domy a byty a nabízet je k pronájmu. Musíte ale dbát na to, aby veškerá zařízení a obytné prostory byly v dobrém stavu, jinak hrozí, že se nájemníci vzbouří. Do hry přibudou také nové objekty a druhy staveb. Můžete vystavět třeba hypermoderní obytný duplex nebo nabídnout k bydlení jenom upravený sklep. Nebudu lhát, ale v současné bytové krizi The Sims 4 For Rent působí spíše jako dystopická satira. Rozšíření vychází 7. prosince a vyjde na 39 eur.