7. 5. 2023 14:00 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Karl Urban by si mohl zahrát jednu z hlavních rolí v pokračování filmu Mortal Kombat z roku 2021. Hvězda seriálu The Boys je podle zjištění serveru The Wrap v užším výběru konkurzu na ztvárnění legendárního hollywoodského bijce Johnnyho Cage.

zdroj: NetherRealm

Mortal Kombat 2 se začne natáčet letos v létě, premiéru by měl snímek mít příští rok. Do režisérského křesla opět usedne Simon McQuoid, zatímco scénáře se chopí Jeremy Slater, jehož tvorbu můžete znát ze seriálů Umbrella Academy a Moon Knight.