V Just Dance 2021 si zatancujete na hity od Lizzo, Duy Lipy nebo Billie Eilish

27. 8. 2020 14:49 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Stejně jako s pravděpodobností hraničící s jistotou každý rok vyjde nové Call of Duty či další díl série FIFA, nemohou chybět novinky ani na poli hudebních her. A to znamená, že ani letos se podzim neobejde bez nového Just Dance 2021 s více než 40 novými skladbami pro PlayStation 4, Xbox One, Switch a Stadii.

Vrací se také většina známých módů včetně kooperace až pro šest hráčů či cvičební a dětské režimy. Nákupem nového dílu navíc dostanete měsíční předplatné Just Dance Unlimited, kde najdete přes 550 písniček sesbíraných za dobu existence celé série.

Stále také funguje mobilní aplikace, s níž můžete nedostatek pohybových ovladačů pohodlně vynahradit svým telefonem. Just Dance 2021 vychází 12. listopadu.