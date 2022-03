V Hogwarts Legacy nečekejte multiplayer

21. 3. 2022 15:24 | Bleskovky | autor: Alžběta Trojanová

O Hogwarts Legacy se toho od minulého týdne namluvilo celkem hodně. Můžete si například přečíst náš společný článek, v němž píšeme o tom, co od hry očekáváme, anebo se podívat na náš komentovaný stream. Vydavatelé z WB Games mimo jiné zveřejnili i FAQ – tedy nejčastější otázky ohledně hry.

Mezi informacemi, že hra je například naplánovaná na Switch, je také jasně řečeno, že půjde o singleplayerovou hru. Nikde není ani náznakem napsané, že by Hogwarts Legacy mělo obsahovat multiplayer, a to navzdory skutečnosti, že si o to hra podle všech dostupných ukázek vysloveně říká.

Mimochodem, na FAQ stojí za se to podívat i z dalších důvodů. Například se tu píše o tom, jak je J. K. Rowlingová zapojená do celého procesu výroby. Co se týče příběhu, je zcela nový a spisovatelka se na něm nepodílí. Vývojáři jsou ovšem v kontaktu s týmem Rowlingové a pečlivě s ní všechno konzultují, aby nedošlo k odchylkám od už zaběhnutého kánonu.