V Elden Ringu hráčům nejvíce „zatápí“ Malenia

21. 3. 2023 12:05 | Bleskovky | autor: Ondřej Partl

Elden Ring své první výročí v únoru oslavil oficiálním oznámením chystaného datadisku, vydavatelství Bandai Namco ale v oslavách pokračuje i nadále. Do světa vypustilo přehled zajímavých herních statistik. Dozvíte se z nich například, že hráči dohromady odstartovali přes 5,9 miliard soubojů s bossy. Nejvíckrát, s 329 miliony pokusů, se snažili pokořit Malenii, Blade of Miquella, kdy ji na druhém místě se 281 miliony započatých soubojů následuje Margit, The Fell Omen.

Celkový počet úmrtí hráčských postav se mezitím vyšplhal na více než 8,9 miliard, kdy jsou nejčastější příčinou smrti v 69 % případů nepřekvapivě nepřátelé a NPC. Dobrodruzi si do svých světů přivolali víc než miliardu jiných hráčů, 88 % z nich za účelem spolupráce. Zbytek představují PvP invaze. Nejoblíbenějším kouzlem se stal Rock Sling, zatímco nejčastěji získávaným zaklínadlům vévodí Blessing of the Erdtree.