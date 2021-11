V datech Animal Crossing: New Horizons se našlo 9 000 nových předmětů

Animal Crossing: New Horizons včera předčasně dostalo svůj historicky největší update a když říkám největší, tak tím myslím o parník před všemi předchozími. Nintendo update vypustilo skoro o den dřív, datamineři NWPlayer123, Trundler a VillagerDB mezitím nelenili a ze souborů hry vydolovali přes devět tisíc obrázků nových věcí. Jistě, spousta z nich jsou jen různobarevné varianty jednoho a téhož modelu, ale pořád jde o hromadu nábytku, oblečení, doplňků a zarámovaných fotografií, jimiž si můžete vyzdobit své ostrovní království.

Pokud si chcete prohlédnout, co všechno v Animal Crossing: New Horizons nově můžete získat, vrhněte se na čtyřstránkový katalog. Chybět přirozeně nemůžou ani nejrůznější bizáry - třeba tahle skvostná resuscitační figurína doplní každou sbírku koster a modelů svalstva, které jste ve hře mohli najít od začátku.

