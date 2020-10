V české mobilní hře Sine the Game provázíte sinusoidu nebezpečným prostředím

9. 10. 2020 14:33 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Nová česká hra Sine the Game stojí na velice originální myšlence. Jako hráč se s pomocí jediného prstu stáváte operátory sinusoidy, kterou natahuje, smršťujete a jinak ohýbáte. Snažíte se její tvar uzpůsobit prostředí, které je plné překážek. Vaší sinusoidou totiž jede jakýsi výboj, který se těmto překážkám musí vyhnout a zároveň by měl sbírat orby, do kterých se naopak snažíte sinusoidu nasměrovat.

Víc než 40 úrovní slibuje nejen několik hodin zábavy, ale čím dál tím vyšší obtížnost stojící na vašich reflexech a paměti. Celou hrou vás bude doprovázet uklidňující soundtrack zaznívající v traileru výše. Sine the Game vyjde již 4. listopadu na mobilních zařízeních s Androidem a iOS za 79 korun. Nebude obsahovat reklamy ani mikrotransakce. Později se počítá s uvedením hry na počítače.