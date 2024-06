V červenci odstartuje první sezóna střílečky XDefiant s novou frakcí a módy

Během včerejšího přenosu Ubisoft Forward 2024 se s novinkami ozvala také multiplayerová střílečka 6v6 XDefiant. Její první sezóna začne 2. července a s ní přibude spousta novinek včetně systému progrese, herního módu Capture the Flag a frakce GSK vycházející z trojice operátorů z jiné střílečky od Ubisoftu – Rainbow Six Siege.

S novou sezónou dorazí také tři nové zbraně a stávající rotaci map pak rozšíří trojice nových: Clubhouse, Daytona a Rockefeller. Přibývat budou postupně, každý měsíc jedna. Všichni hráči, kteří XDefiant zapnou v příštích dvou dnech, pak obdrží zdarma tři nové skiny na zbraně.

Ubisoft naznačil, že v budoucnu do arénové střílečky dorazí také režim Search and Destroy, ovšem bez náznaku konkrétního data.

XDefiant je free-to-play, hrát můžete na PC, PlayStationu 5 i na Xboxech Series X/S.

Summer’s got nothing on the heat XDefiant is bringing in Season 1!



New faction- GSK

New maps- Clubhouse, Daytona, Rockefeller

New Mode- Capture the Flag

Play the game in the next 48 hours and get 3 free ERUPTION weapon skins!

Season 1 coming in HOT July 2! pic.twitter.com/jsTSDfUtkZ