V Assassin’s Creed Odyssey se můžete stát Vikingem

17. 7. 2020 13:57 | autor: Patrik Hajda

Modernizovaná trilogie Mafie propojuje všechny díly tím, že vám umožní jezdit v autech a nosit oblečení hrdinů z ostatních her, které se odehrávají v jiné době. Působí to zvláštně, nedává to moc smysl, ale jde vlastně o hezký prvek svazující hry dohromady. K tomu samému dojde i mezi Assassin's Creed Odyssey a Assassin's Creed Valhalla.

Je to poměrně běžná praxe u nových titulů, které tím vzdávají hold předchozím hrám studia. Ale tentokrát je to opačně a starší ctí tu novou. Ve starověkém Řecku můžete čistit nepřátelské tábory ve zbroji inspirované Vikingy s obří sekerou v ruce. Vikinský set se v Odyssey objeví v brzkém updatu. Můžeme očekávat řeckou zbroj ve Valhalle?