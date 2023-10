V Americe se letos prodalo jediné Wii U

Nintendo letos v březnu zavřelo digitální obchody pro 3DS a Wii U. Je proto s podivem, že se letos v Americe v září prodal jeden kus fungl nové hybridní konzole. Na sociální síti X na to upozornil Mat Piscatella, šéf americké společnosti Circana, která zpracovává prodejní data drtivé většiny prodejců ve Spojených státech. Jde o první konzoli Wii U prodanou od května 2022.

1 new Wii U was sold in the US in September. First time a new Wii U sold since May 2022. Last time a new Vita unit sold was in November 2021, when 3 (!!) were purchased.



Is any of this at all meaningful? No. Sales fun facts that do not matter.