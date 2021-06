Už zítra se do vyvražďovačky Among Us budete moct pustit v 15 lidech

Jestli vás ještě nepustila vesmírná online varianta na městečko Palermo a máte hromadu kamarádů, mají pro vás tvůrci Among Us skvělou zprávu. V zítřejším updatu, který zároveň slaví 3. narozeniny titulu, se herní lobby zvýší z 10 hráčů na 15. Zároveň s patchem přibydou nějaké ty kosmetické vychytávky, jako nové barvičky vašich astronautů, podpora gamepadů na mobilních telefonech a taky možnost troubit na trumpetu na jedné z map.

Update dorazí na všechny platformy, tedy na PC, Switch, iOS a Android. Verze pro PlayStation a Xbox jsou momentálně v řešení, vyjít by měly ještě v letošním roce.

✨ JUNE 15: 15 PLAYER LOBBIES ✨



SURPRISE!



one of our updates is coming SUPER soon, featuring:

- 15 players

- the new colors & kill screen menu

- mobile controller support

- horn honking on the Airship :)



AND the game will be coming to Xbox consoles this year #XboxBethesda pic.twitter.com/f3PPIT8gmh