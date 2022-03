Už víme přibližné datum vydání remaku Dead Space

14. 3. 2022 14:43 | Bleskovky | autor: Pavel Makal

Remake Dead Space patří mezi loňská překvapivá oznámení, která udělala radost především nám, fanouškům hororů, co by ocenili návrat tohoto žánru do vysokorozpočtového mainstreamu. Ze hry jsme toho bohužel zatím viděli pramálo a kromě oznámení se o ní dosud ani nemluvilo.

To se ovšem nyní mění, protože vydavatelství EA spolu s vývojářským studiem Motive odhalilo na sociálních sítích alespoň přibližný termín vydání. Ten má připadat na počátek příštího roku, tedy pokud se nestane žádná nepředloženost. Nezbývá než doufat, že vývoj půjde jako po drátkách a že se remake povede, aby jeho úspěch dal podnět třeba k zbrusu novému pokračování.