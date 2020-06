Už pozítří vychází akce West of Dead s Ronem Perlmanem

16. 6. 2020 12:34 | autor: Patrik Hajda

Herec Ron Perlman známý třeba jako Hellboy (ne ten poslední) propůjčuje svůj hluboký hlas kovbojovi připomínajícímu ze všeho nejvíc Ghost Ridera. V jeho kůži (kostech?) se ve stylu twin stick shooterů prostřílíte zástupy fantasy nepřátel pod rouškou temné stylizace v místě inspirovaném Divokým západem.

Jestli se to hraje stejně dobře, jako to vypadá, se přesvědčíte už 18. června, kdy West of Dead dorazí na počítače, Xbox One a do Xbox Game Passu. 5. srpna se dočkají i majitelé Switche a někdy v srpnu dojde i na PlayStation 4.