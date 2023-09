Upíří Vampire: The Masquerade - Justice dorazí do VR v listopadu

1. 9. 2023 10:20 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Budoucnost Bloodlines 2 je nejistá, do ponurého světa The World of Darkness ale již brzy mohou zavítat majitelé virtuální reality. Chystá se totiž akční RPG Vampire: The Masquerade - Justice. V něm se v pigmentu prosté kůži upíra klanu Banu Haqim podíváte do malebných Benátek, v nichž se klube celosvětové spiknutí.

Hratelnost plná nenápadného plížení a mocných upířích schopností ozvláštní na fyziku orientovaný soubojový systém. Spletité uličky Benátek budou lákat nelineárním postupem a vertikální svobodou pohybu. Vampire: the Masquerade - Justice vyjde 2. listopadu na PSVR2, Meta Quest 2. a 3. generace.