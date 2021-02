Update 2.0 pro Imperator: Rome zásadně mění uživatelské rozhraní

16. 2. 2021 13:28 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Starověká grand strategie od Paradoxu Imperator: Rome dnes po dvou letech od vydání dostává zásadní update, který prakticky kompletně předělává uživatelské rozhraní, ale také systém armád nebo špionáže. Statistiky ostatních zemí vám tak nově zůstanou skryty, dokud je vaši špioni neodhalí. Do hry zároveň přibyly kontextové nápovědy pro nejrůznější situace.

Zároveň s upraveným interfacem a dalšími změnami, o kterých si můžete počíst na oficiálním fóru, do Imperator: Rome přichází rozšíření Heirs of Alexander. Potomci Alexandra Velikého se tak budou moct pouštět do válek diadochů a plnit tím specifické mise. Dodatek také obsahuje vlastní editor divů světa.