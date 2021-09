Update 1.31 pro Cyberpunk 2077 je malý, ale obsahuje zásadní opravy

15. 9. 2021 14:45 | Bleskovky | autor: Alžběta Trojanová

Nejnovější patch 1.31 pro Cyberpunk 2077 možná není zásadní pro všechny, ale ty, kterých se týká, rozhodně potěší. Patch totiž řeší některé zásadní problémy. Například tu najdete opravu výšky u schopnosti „charged jump“, nově už se některým nešťastníkům nestane, že perky za rychlost nabíjení zbraní naopak zpomalovaly dobu nabíjení. A taky už se nezaseknete při pádu z motorky, když máte zároveň perk „The Rock“.

Opravou si prošly i konkrétní úkoly. Lepší to bude například s Judy, která se občas neobjevila během mise Disasterpiece ve své dodávce. Adresována byla i nemožnost promluvit si s nomády v misi „With A Little Help From My Friends“. Najdete tu i drobné opravy uživatelského rozhraní.

Kompletní seznam všech novinek a oprav najdete zde.