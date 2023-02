Umělá inteligence ukázala Liama Hemswortha v roli Geralta

20. 2. 2023 12:00 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Henry Cavill po třetí sérii Zaklínače pověsí meče na hřebík a na jeho místo nastoupí australský herec Liam Hemsworth. Youtuber Stryder HD využil sílu umělé inteligence, která dokáže vytvářet takzvané deepfakes. Typicky například něčí tvář umístí na cizí hlavu a v tomto případě vyzkoušel, jak by Hemsworth mohl vypadat na Cavillově místě. Na sestřih a porovnání se můžete podívat v ukázce výše.

Jak už to tak bývá, když na vás pohlédnou mrtvolné Hemsworthovy oči, je výsledek trochu děsivý, ale musím říct, že vizuálně se do role s bílou parukou hodí. Co však umělá inteligence napodobit nedokáže, je Hemsworthovo herecké umění a tady ho čeká obrovské množství práce, protože Cavill dal roli Geralta všechno.