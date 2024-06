Tvůrci Wildermyth mají hotovo a odmlčí se na neurčito

3. 6. 2024 10:00 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Wildermyth je neobyčejné vyprávěcí RPG, které si Vašek ve své recenzi moc pochvaloval. Hra se obecně setkala s velmi kladným přijetím a studiu Worldwalker Games se prodávala natolik dobře, že se dočkala dvou rozšíření, přičemž toho druhého teprve před dvěma týdny, téměř tři roky po vydání hry, ze které dělá de facto roguelike zážitek.

Nyní studio oznamuje konec vývoje hry, která se už nedočká nového obsahu. Stále se ale pracuje na tom, aby se objevila na konzolích, dostal se do ní orchestrální soundtrack a tvůrci budou nadále opravovat chyby a komunikovat na sociálních sítích, ale vyloženě nový obsah nečekejte.

A kromě toho to vypadá, že se studio momentálně ani nepouští do nového projektu. Spoluzakladatel studia Nate Austin hovoří o vyložené hibernaci, kdy se zároveň rozloučí s mnoha členy týmu, což zní jako propouštění.

Nevylučuje, že v budoucnu najde vášeň pro nový projekt, ale s největší pravděpodobností to nebude pokračování Wildermyth, na kterém pracoval dlouhých 11 let. Teď se metaforicky vydává do divočiny, z níž se možná jednoho dne s něčím vynoří…