Tvůrci Returnalu zjevně odpočítávají hodiny do nového oznámení

29. 4. 2024 14:28 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Studio Housemarque, které stojí za roguelike akcí Returnal, sdílelo na síti X kryptický obrázek, jež obsahuje tři prvky – střepy skla/zrcadla, pár očí a slovo „Zítra“. A nic víc. Takže bychom se zítra mohli dočkat nějakého oznámení.

Bude to snad pokračování hry Returnal? Docela by se to nabízelo, jelikož právě zítra uplynou přesně tři roky od původního vydání na PlayStationu 5 (hra loni v únoru vyšla ještě na PC).

Nicméně, když loni v listopadu ze studia odešel vedoucí vývoje Harry Krueger, vyšlo najevo, že další hra studia bude nová značka, která ale možná zužitkuje některé nápady, které se do Returnalu nevešly. Zítra snad budeme moudřejší.