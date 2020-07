Tvůrci A Plague Tale: Innocence a Dead Cells se pochlubili závratnými čísly z prodejů

2. 7. 2020 16:25 | autor: Patrik Hajda

Na jedné straně brilantní, náročná metroidvania, na straně druhé atmosférická, procítěná adventura. Co mají společného? Jejich tvůrci se ve stejný den rozhodli pochlubit čísly z prodejů, a tak je sfoukneme jednou bleskovkou.

Asobo Studio hlásí po patnácti měsících 1 milion prodaných her A Plague Tale: Innocence. Podle mého šlo o jednu z nejlepších singleplayerových her loňského roku a pokud se časem potvrdí spekulace z konce roku, dočkáme v roce 2022 pokračování.

We're thrilled to announce that A Plague Tale: Innocence has sold over a million copies worldwide!



This wouldn't have been possible without our community and we'd like to thank every one of you for supporting the game and @AsoboStudio ❤️! pic.twitter.com/YQacwAemIo — A Plague Tale (@APlagueTale) July 1, 2020

Studio Motion Twin stojící za Dead Cells se po téměř dvou letech pochlubilo s trojnásobným počet prodaných kusů, tedy úctyhodnými 3 miliony. O takovém čísle může snít jen hrstka indie studií.

Jejich hra se navíc neustále rozrůstá a většinou zdarma. Platí to i tentokrát s novým updatem, který upravuje křivku obtížnosti, herní ekonomiku, předměty a spoustu dalších mechanismů. Pokud jste některou z těchto her nehráli, vážně a beze srandy byste to měli napravit.