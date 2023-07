26. 7. 2023 13:21 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Steam až do zítřejších 19 hodin nabízí zdarma k přidání do digitální knihovny povedenou rogue-lite tower defense hru Dungeon of the Endless. V ní se skupinou hrdinů bráníte generátor zřícené vesmírné lodi před hordami nepřátel, zatímco pronikáte stále hlouběji do procedurálně generovaného podzemí.

Na agregátu Metacritic si devět let starý titul od Amplitude Studios drží úctyhodných 79 bodů od kritiků a 7,9 bodu od uživatelů. Od nás v dobové recenzi dostal krásných 8 z 10.