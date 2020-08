Total War: Troy si za první hodinu stáhl milion hráčů

Milion hráčů za jedinou hodinu – a my vlastně ani nemůžeme napsat, že to je kdovíjaký úspěch. To proto, že A Total War Saga: Troy si na Epicu můžete první den aktivovat úplně zdarma, takže ten milion, s nímž se vývojáři chlubí na Twitteru, je vlastně milion potenciálních zákazníků, který za hru nedal ani korunu.

We've had one million downloads for TROY in the first hour! Thanks to everyone who claimed it - and if you didn't, there's still just under 21.5 hours to get it for free, courtesy of @EpicGames... pic.twitter.com/eVNjiketzg