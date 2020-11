Tony Hawk's Pro Skater 1+2 dostane nový update s Crashem a dalšími výzvami

6. 11. 2020 14:41 | Bleskovky | autor: Pavel Makal

Remake legendárních skatových her Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 mi v recenzi udělal velkou radost a zdá se, že vydavatelství Activision chce v dobrých zprávách pokračovat. Do hry několik měsíců po vydání míří obsahový update, který přidává několik změn a bonusů.

Asi nejzásadnější je synergie s nedávno vydaným Crash Bandicoot 4: It's About Time, díky níž do hry přibude několik možností úprav vlastního skejťáka, nová trička a také designy prken, to vše točící se kolem protagonistů ztřeštěné skákačky.

Nových prken do hry ale přibude ještě víc: Kromě tří modelů, jež vzešly z fanouškovské soutěže, se můžete těšit i na desítku dalších, které vznikly ve spolupráci s The Skatepark Project. Mimo to došlo také k přidání stovky nových výzev a nově můžete absolvovat již splněné mapy a úkoly s jinými jezdci.

Update by měl napříč všemi platformami vyjít ještě během dnešního dne.