Tokijské koncerty hudby ze Zeldy a Splatoonu budou kvůli výhrůžkám jen online

Po zrušení akce Nintendo Live 2024 v Tokiu bude Nintendo příští měsíc streamovat své koncerty hudby ze Zeldy a Splatoonu na YouTube. Původně plánované koncerty v rámci akce v Tokiu byly zrušeny z bezpečnostních důvodů. Oznámení přišlo poté, co společnost Nintendo čelila neustálým výhrůžkám namířeným proti svým zaměstnancům a účastníkům akce, jak reportuje VGC.

Koncert Zelda Orchestra bude k dispozici 9. února a bude obsahovat předem nahrané celé vystoupení, zatímco koncert Splatoon 3 Deep Cut bude Nintendo streamovat 10. února.

Oba koncerty budou přístupné na oficiálním kanálu Nintenda na YouTube. Nintendo už dřív oznámilo zrušení jak Nintendo Live 2024, tak samostatného turnaje Splatoon z důvodu těchto bezpečnostních obav.

Mark your calendars for this special The Legend of #Zelda Orchestra Concert! ? Visit our official YouTube channel on 2/9 to watch the full, pre-recorded performance: https://t.co/KM8OywoysE pic.twitter.com/d0xqNw03Ve

SRL Stage Management here! The show must go on! The Splatoon 3 Deep Cut concert previously scheduled for Nintendo Live 2024 TOKYO will be held on February 10.



It'll be posted on Nintendo's official YouTube channel so you can watch at home! pic.twitter.com/JrvfZLYAM5