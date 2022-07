The Quarry dostává slibovaný online multiplayer

8. 7. 2022 12:12 | Bleskovky | autor: Pavel Makal

Hororový interaktivní film The Quarry dostal nový patch, který přináší slibovaný online multiplayer. Nemusíte se ale bát, že by tím pádem do hry přibyl Deathmatch nebo Capture the Flag.

Ve skutečnosti může hostitel přizvat až sedm dalších hráčů (kteří hru vlastní), aby spolu s ním sledovali děj a hlasovali o zásadních rozhodnutích. Režim nese jméno Wolf Pack a původně měl být k dispozici už při vydání. Odklad způsobila snaha studia Supermassive Games evakuovat své členy a servery z Ukrajiny.

Kromě nového módu přináší aktualizace také všech šest epizod podcastu Bizzare Yet Bonafide, který má tak ráda jedna z hratelných postav. The Quarry taktéž dostává nové DLC, s jehož pomocí můžete dát hrdinům oblečení ve stylu 80. let.