Test Drive Unlimited Solar Crown se připomíná novým filmečkem

23. 4. 2021 12:25 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Legendární závodní série Test Drive Unlimited se v budoucnu dočká svého třetího dílu s podtitulem Solar Crown, o kterém toho stále víme zoufale málo. Tvůrci ze studia Kylotonn (WRC, TT Isle of Man) nicméně alespoň prozradili, že i tentokrát můžeme očekávat exotickou mapu zpracovanou 1:1 podle skutečného ostrova.

Samozřejmostí budou luxusní vozidla a obecně život na vysoké noze, což ostatně dokazuje v pořadí druhý trailer. Spíš než o auta v něm totiž jde o styl, poker, velké peníze a drahé obleky. Ale na konec přeci jen dojde i na nějaký ten duel za volantem. Avšak na první záběry přímo z hraní si ještě budeme muset počkat.

Trailer končí proklamací: „Další kapitola: červenec 2021“. Člověka hned napadne, že by mohlo jít o datum vydání, spíš ale čekejme jen nějaké zevrubnější představení Test Drive Unlimited Solar Crown. Ono tajemné datum by ale klidně mohlo být ukryté v poznávacích značkách aut v traileru. Aston Martin má číslo 0222 N, což by snadno mohl být únor 2022. Co se ale skrývá pod šifrou A II4 E v případě Land Roveru, to vážně netuším…