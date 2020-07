Tell Me Why s transgenderovým hrdinou vyjde epizodicky na konci léta

24. 7. 2020 10:44 | autor: Šárka Tmějová

Nová hra od tvůrců Life is Strange, studia Dontnod, bude zřejmě prvním mainstreamovým titulem, kde si budete moct zahrát za transgenderového muže. Tyler Ronan se po deseti letech od smrti matky setkává se svým dvojčetem, sestrou Alyson, a společně se vracejí do svého původního domova na Aljašce a vzpomínají na dětství. Jelikož je lidská paměť nespolehlivou vypravěčkou, každý z nich si minulost pamatuje trochu jinak a vaše rozhodnutí vyplynou právě z toho, které z verzí se rozhodnete uvěřit.

Příběhová adventura Tell me Why nakonec vyjde epizodicky a všechny tři kapitoly by měly dorazit v rychlém sledu na přelomu srpna a září, počínaje první epizodou 27. srpna, druhou 3. září a vyvrcholením příběhu 10. září. Mikrotrilogii si budete moct zahrát na PC a Xboxu One, buď skrz Xbox Game Pass, anebo prostřednictvím Steamu.