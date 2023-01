Teaser láká na brzké demo karetky ze světa Warhammer

13. 1. 2023 11:19 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Pokud nemáte dost karetních her a nepropadli jste výbornému Marvel Snap nebo Magic: the Gathering Arena, může být pro vás to pravé ořechové chystaný Warhammer 40,000: Warpforge.

Z teaseru výše sice nejde vyčíst nic víc, než že si můžeme vybrat z šesti hratelných frakcí a že nás brzy čeká demo. Už teď si ale karetku můžete přidat do seznamu přání na Steamu, aby vám neunikly žádné podstatné informace.

Hra bude free-to-play a pracují na ní vývojáři jiné karetní hry ze světa 41. století, The Horus Heresy: Legions. Popis hry slibuje strategické, rychlé potyčky a inovativní herní módy.