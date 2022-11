Tak a je to oficiální. Seriál The Last of Us opravdu uvidíme v lednu

3. 11. 2022 11:19 | Bleskovky | autor: Adam Homola

To, co jsme doteď brali jen za spekulaci, se právě potvrdilo. Očekávaný seriál na motivy The Last of Us bude na HBO a HBO Max k vidění už od 15. ledna příštího roku.

Natočená je zatím „jen“ první sezóna a ta bude čítat devět epizod.

The Last of Us má na svědomí především Craig Mazin, tvůrce skvělého seriálu Chernobyl, a coby výkonný producent na něm pracuje i Neil Druckmann z Naughty Dogu.

V hlavních rolích uvidíme Pedra Pascala (Mandalorian) a Bellu Ramsey (Hra o trůny).

To the edge of the universe and back. #TheLastOfUs premieres January 15 on HBO Max. pic.twitter.com/O9EZ73MVXr — HBO Max (@hbomax) November 2, 2022

zdroj: HBO