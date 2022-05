Switch už je v Japonsku úspěšnější než 3DS

Hybridní konzole Nintendo Switch trhá pět let po svém vydání rekordy. Ačkoli se stále ještě nedočkala výraznější hardwarové aktualizace nad rámec OLED modelu, který ovšem nenabízí větší výkon, stačila v nedávné minulosti v USA překonat prodeje PS4 (a patrně se jí to v budoucnu podaří i celkově) a nyní v Japonsku předehnala megaúspěšný handheld Nintendo 3DS.

Nintendo Switch outsold the Nintendo 3DS in Japan this week.



Here's a graph showing the sales of both systems launches aligned, with notable releases highlighted.



Switch is now Japan's third best selling game system. pic.twitter.com/bau7lMufty