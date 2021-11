Switch dostal aplikaci Twitch

Největší streamovací služba na světě dorazila na Nintendo Switch. Neznamená to ale, že přímo z konzole můžete streamovat, aplikace vám pouze dovolí sledovat obsah na vašem přenosném zařízení.

Twitch is now available on #NintendoSwitch #eShop!



Download now: https://t.co/q7y7taZIFc pic.twitter.com/M7t4v5u5Ii