Svět Frostpunku se rozroste o artbook a román spolu s novým merchem

21. 6. 2024 11:00 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Tvůrci survival strategie Frostpunk z 11 bit studios chystají na letošní podzim kickstarterovou kampaň, kde budou vybírat peníze na vydání dvojice knih. Na jedné straně to bude Aesthetics of Desolation: Design and Art of Frostpunk, tedy artbook, který odhalí taje z vývoje obou dílů hry.

Na straně druhé bude ve stejné kampani stát kniha Tales from the Frostland, tedy soubor čtyř příběhů polského autora sci-fi Jacka Dukaje, který vám mrazivý postapokalyptický svět představí z trochu jiné perspektivy.

Pokud kampaň na Kickstarteru podpoříte a zároveň se projektu podaří vybrat dostatek peněz, měly by vám knihy dorazit během druhé poloviny příštího roku.

Studio kromě toho už teď spustilo svůj vlastní obchod s tematickými doplňky, mezi nimiž je zatím jen tričko a skvělá deskovka (najdete v něm i doplňky k jiným hrám studia), ale časem bude přibývat další oblečení, odznáčky nebo třeba vinylová deska.