Superhrdinská akce Gotham Knights se nejspíš podívá na Switch

11. 9. 2023 10:36 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Temný křižák bude v Arkham Trilogy brázdit obrazovky Nintenda Switch už v říjnu. A zdá se, že se k němu brzy přidá i celá netopýří rodinka z Gotham Knights. Hra totiž dostala od organizace ESRB hodnocení na hybridní konzoli. Mohlo by jít o zajímavou technickou výzvu, protože superhrdinská akce vyšla jen na PC a současnou generaci konzolí (na kterých byla uzamčena na 30 snímků za vteřinu).

Osobně si ale nemyslím, že by to bylo kvůli přílišné grafické náročnosti. Gotham Knights totiž nevypadají lépe než sedm let starý předchůdce Batman: Arkham Knight, který se na Switch také podívá. Ostatně to není ani lepší hra, jak jsme nakonec seznali v dobové recenzi, kde si hra vysloužila pětku.