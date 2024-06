Summer Game Fest se příští rok vrátí do Los Angeles

Přehlídka herních konferencí odstartuje i příští rok Summer Game Festem Geoffa Keighleyho. Ještě jsme se ani neotřepali z letošního ročníku a známý moderátor už na sociálních sítích avizuje, že i v roce 2025 se událost bude konat v Los Angeles.

