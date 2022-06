Summer Game Fest letos představí hry od více než 30 partnerů

Příští čtvrtek, 9. června, nás čeká třetí ročník herní akce Summer Game Fest, která nahrazuje tradiční losangeleskou výstavu E3. Moderátor Geoff Keighley, který je zároveň jejím hlavním organizátorem, na svém Twitteru zveřejnil seznam společností a partnerů, jejichž hry se během čtvrteční tiskové konference objeví na pomyslném pódiu.

Nechybí 2K, Activision Blizzard, Bandai Namco, Capcom, Deep Silver, Devolver Digital, Electronic Arts, Epic Games, PlayStation, Sega, Square Enix či Xbox. Keighley navíc podotýká, že ani uveřejněný seznam není kompletní a další jména teprve odhalí. Vedle toho na Summer Game Fest přislíbil představení strategického debutu studia Frost Giant založeného veterány z Blizzardu.

This year's #SummerGameFest will feature events, activities and updates for fans from more than 30 partners, with more to be announced.



It's going to be a great month for video game fans.



Get ready! pic.twitter.com/vLaRGnbtBK