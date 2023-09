Studio Bend láká na něco kolem série Syphon Filter

Studio Bend možná znáte hlavně jako autory otevřeného světa se zombíky Days Gone. Na přelomu tisíciletí byli ale známí především akčními špionážními thrillery Syphon Filter, které vycházely na PlayStationu. Poslední hra vyšla v roce 2007, což by se ale brzy mohlo změnit, protože tým na sociálních sítích možná naznačuje návrat k sérii.

We have a scheduled maintenance planned today. Players must Syphon their Filter. You will experience absolutely no issues during this time as this is completely made up. Thank you for your support.