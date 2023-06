Steam začal v zemích Evropské unie ukazovat historii cen

Uživatelé a uživatelky populární počítačové platformy Steam si v některých zemích Evropské unie mohli všimnout, že obchod nově ukazuje nejnižší cenu hry za poslední měsíc. Jedná se o krok Valve v souladu s novou direktivou EU, jejíž součástí je ochrana spotřebitelů před podvodnými slevami. Jasně byste tak měli vidět, jestli se jedná o skutečnou slevovou akci, nebo prodávající například těsně před slevami navýšil cenu, aby ji pak „zlevnil“ na běžnou hodnotu.

Steam now shows 30-day low price in some European Union countries to comply with the Omnibus Directive. pic.twitter.com/BbTsNn2Zsp