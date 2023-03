Steam rozdává Tiny Tina's Assault on Dragon Keep

17. 3. 2023 16:20 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Tina Tina, postava z Borderlands 2, je natolik populární, že si nedávno vysloužila dokonce vlastní spin-off Tiny Tina's Wonderlands. Ještě předtím se s fanynkou stolních RPG s nevymáchanou pusou mohli hráči a hráčky setkat v samostatném DLC Borderlands 2: Tiny Tina's Assault on Dragon Keep. To si můžete na Steamu do 24. března vyzvednout zdarma.

Pokud nemáte ukecané komiksové akce dost, možná vás navnadí skvělé hodnocení na agregátu Metacritic, které s 86 body staví Tiny Tina's Assault on Dragon Keep mezi špičku Borderlands titulů. I pětihodinová hrací doba z dodatku dělá ideálního kandidáta na krátký návrat do ztřeštěného světa se svérázným humorem.