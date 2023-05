29. 5. 2023 11:57 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Až do 1. června si můžete zdarma přidat do digitální knihovny Steam tahovou strategii Warhammer 40,000: Gladius – Relics of War. V ní se chopíte velení nad frakcemi Astra Militarum, vesmírných mariňáků, orků nebo Nekronů. Neutuchající konflikt se rozhoří na procedurálně generované planetě Gladius Prime.

zdroj: Archiv

Gladius sice podle hodnocení není žádná extratřída, jde ale o povedenou sedmičkovou hru. Svědčí o tom ostatně i hodnocení na agregátu Metacritic nebo v naší dobové recenzi.