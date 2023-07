Staromilské RPG Sea of Stars vyjde rovnou v PS Plus. Zahrajte si demo

26. 7. 2023 14:46 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Sea of Stars má kombinovat retro estetiku s plně modernizovanými RPG systémy. To, co napohled vypadá jako staré pixel artové díly Final Fantasy, má být ve skutečnosti zážitkem odpovídajícím současnému desetiletí. Ostatně si to můžete vyzkoušet sami v demoverzi na konzolích PlayStation.

A není to jediná exkluzivita, která se PSka týká. V den vydání totiž bude k dispozici i v katalogu PlayStation Plus pro členy předplatného Extra a Premium.

Sea of Stars vyjde 29. srpna na PC, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PS4 a PS5.