Staročínská soulsovka Wo Long: Fallen Dynasty do konce roku nabobtná

31. 7. 2023

Wo Long: Fallen Dynasty od tvůrcu Nioh je zajímavým exkurzem do staré Číny, ale kvalitám svého předchůdce se bohužel nevyrovná. Team Ninja ale neusíná na vavřínech a představuje obsahovou podporu do konce roku. Čekají na nás další dvě placená DLC a spousta menších updatů, včetně spolupráce s Lies of P a Nioh.

zdroj: Foto: Koei Tecmo

Počínaje srpnem se dočkáme menších aktualizací, které se soustředí převážně na herní balanc a zlepšení chodu hry. V září pak do hry přistany datadisk Conqueror of Jiangdong a následně v prosinci Upheaval in Jingxiang. Půjde o plnohodnotná rozšíření s novými druhy zbraní, příběhem, misemi, nepřáteli, obtížnostmi, ale i s rozšířením endgame obsahu a s novou úrovní vylepšení zbraní.