Starfield hrálo pár hodin po vydání téměř čtvrt milionu lidí

1. 9. 2023 15:45 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Jen pár hodin po vydání brázdilo černočernou prázdnotu vesmíru ve Starfieldu 234 502 hráčů a hráček současně. To věstí velmi slibný start a příslib, který by RPG epos od Bethesdy mohl katapultovat mezi největší starty na Steamu letošního roku. Na rekordy je ale ještě nějaký ten čas. Jednak do hry mají zatím přístup jen majitelé digitálních deluxe edicí a jednak se větší nápor dá očekávat o nadcházejícím víkendu.

Mohl by to být zajímavý souboj s Baldur's Gate III, který 24 hodin po vydání dosáhl na 472 136 hráčů zároveň. Starfield vychází 6. září na PC a Xbox Series X/S.